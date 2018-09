EU-weit künftig mit einer Sprache reden

Ein renommierter Besucher war am Freitag zum zweiten Mal in der sehr gut besuchten Festhalle in Oberbalbach zu Gast: Der frühere Landtagspräsident Guido Wolf.

Oberbalbach. Seit Mai 2016 Landesminister der Justiz und für Europa, referierte Wolf auf Initiative des Oberbalbacher Ortschaftsrats, des CDU-Ortsverbandes und der Stadt Lauda-Königshofen über das aktuelle Thema „Wir sind Europa –

...