Ex-Landrat Denzer hatte geniale Idee

Bestandteil des Neuordnungsgesetzes war auch die Regionalisierung, sprich Übertragung der Zuständigkeit des Schienenpersonennahverkehrs auf die Bundesländer. Geregelt wurde auch gleich, wie der Bund die Länder finanziell versorgt. Bemerkenswerter Weise wurden als Geldquelle Anteile der Mineralölsteuer auserkoren. Und nun von der großen Politik zurück ins beschauliche Taubertal. Im Zusammenhang mit der Bahnreform wurde auch zwischen Bund und Bahnkonzern vereinbart, nicht mehr für den Eisenbahnbetrieb benötigte Immobilien (Grundstücke und aufstehende Bauwerke und Bahnhofsgebäude) gewinnbringend zu veräußern.

Auf der Tauberbahn wurden in den letzten 25 Jahren die Bahnhöfe Rot am See, Blaufelden, Schrozberg, Niederstetten, Laudenbach, Weikersheim, Markelsheim, Edelfingen, Königshofen, Tauberbischofsheim, Hochhausen, Gamburg, Bronnbach und Wertheim-Glashütte verkauft. Davor schon Satteldorf, Wallhausen, Distelhausen und Reicholzheim.

Während die Bahnhöfe in Edelfingen („Auszeichnung für Beispielhaftes Bauen“ durch die Architektenkammer Baden-Württemberg 1997) und Reicholzheim sich zu einzigartigen Schmuckstücken entwickelt haben, fristet beispielsweise der Bahnhof in Königshofen seit Jahrzehnten ein jämmerliches Dasein.

Dabei sind alle Bahnhöfe der Strecke, ob nun überwiegend aus Muschelkalk oder Sandstein erbaut, Zeitzeugen, stehen fast alle unter Denkmalschutz und verdienen es, der Nachwelt erhalten zu werden.

Entscheidende Abhängigkeiten bestanden über Jahrzehnte hinweg nicht nur zwischen der Schiene und heimischen Betrieben aus Landwirtschaft und Industrie. Auch die Post stand in enger Beziehung zur Bahn. In vielen Ortschaften gab es ein Postamt in unmittelbarer Bahnhofsnähe, so auch in Blaufelden, Niederstetten, Bad Mergentheim, Lauda oder Wertheim, um nur einige zu nennen.

War der Ort zu klein für ein eigenes Postamt, so wurde ersatzweise im Bahnhof diese Funktion mit übernommen, wie etwa in Gamburg oder Bronnbach. Das alles ist ebenso Geschichte wie die Zollämter in Bad Mergentheim, Lauda, Tauberbischofsheim oder Wertheim, deren Daseinsberechtigung sich natürlich auch durch den internationalen Transport auf der Schiene ableiten ließ. Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim konnten sich wenigsten noch als Außenstelle des Hauptzollamts Heilbronn behaupten.

Mit der Zunahme des straßengebundenen Individualverkehrs verzeichnete die ohnehin niemals rentable Tauberbahn zunehmend höhere Defizite. Die „Auflassung“ sprich Aufgabe von Personenzughalten an nahezu allen kleinen Stationen war von Seiten der Bundesbahn definitiv angedacht. In diesem Zusammenhang muss man den Landrat in Ruhe, Georg Denzer, erwähnen. Er hat mit Einverständnis seines Kreistages im Sommer 1990 mit der Bundesbahn den Vertrag „Maßnahmen zur Beibehaltung von Reisezughalten auf der Strecke Wertheim – Lauda – Crailsheim“ geschlossen, in dem sich der Main-Tauber Kreis verpflichtet, Kosten für die Instandhaltung und Unterhaltung von Bahnsteigen und Zuwegungen ebenso zu übernehmen, wie für die Grünpflege und in Teilen die Verkehrssicherungspflicht wie Be-leuchtung und Winterdienst.

Georg Denzer ist weit über die Grenzen des hiesigen Landkreises hinaus als sehr kreativer Mensch bekannt geworden. So auch in diesem Fall. Er nahm nämlich kurzer Hand die für die einzelnen Stationen jeweils zuständigen Städte und Ge-meinden in die Pflicht und reichte ihnen 1:1 die Inhalte des Vertrags mit der Bahn durch. Als Ende der 1990-er Jahre Baumaßnahmen an zwei dieser kleinen Stationen anstanden, mussten die beiden inzwischen neu gewählten Bürgermeister in mehr oder weniger zähen Gesprächen davon überzeugt werden, ihre Verpflichtungen aus dem von ihren Vorgängern unterzeichneten Vertrag nachzukommen. Da beide Bürgermeister auch heute noch im Amt sind, werden die betroffenen Bahnhalte hier nicht benannt.

Man muss kein Prophet sein, um sich ausmalen zu können, welche Entwicklung der Personennahverkehr auf der Tauberbahn genommen hätte, wären die kleineren Bahnhöfe und Haltepunkte damals nicht mehr angefahren worden. Vergleichbare Fälle belegen, dass Ein-schränkungen des Angebots zu Rückgängen in der Nachfrage und damit zu einem Anstieg des Defizits geführt haben. Die Schließung auch der größeren Stationen und damit die komplette Einstellung des Personenverkehrs auf der Tauberbahn wäre höchstwahrscheinlich die Folge gewesen.

