Anzeige

Lauda.Die erste Ausstellung des neuen Jahres in der FabrikGalerie Lauda zeigt „Paintings of Nature“ -Experimentelle Fotografie- von Detlef Settelmeier aus Röttingen. In Vertretung von Dr. Gunther Wobser begrüßte der Geschäftsführer von Lauda Scintific, Dr. Ulf Reinhardt, Aussteller und Gäste zur 132. Ausstellung, gab Einblick in die geschäftliche Entwicklung der Firma, ehe Kunstkreis-Vorsitzender Norbert Gleich den Fotografen und sein Werk vorstellte.

Settelmeier, 1953 in Köln geboren, Studium an der renommierten Folkwang-Schule in Essen-Werden, 1979 beste Abschlussnote als Industriedesigner - kam 1981 nach Röttingen, wo er von da an, wie Norbert Gleich schilderte, bei der Firma Eibe mit seiner Arbeit „Kinderträume“ erfüllte - mit Kindergarteneinrichtungen, Spielplatzgeräten, Spielparks - und allem, was eben so dazugehört.

Doch nun zur Fotografie: Seit einem Fotografie-Semester im Rahmen seines Studiums gehört sie zu seinem Leben, angefangen bei der Schwarzweiß-Fotografie mit eigener Entwicklung im Labor bis zu den heute favorisierten Bildern aus der Natur.