Fachmedienpreis für Rudi Wartha

Besondere Auszeichnung: Das offizielle Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha konnte in Gernsheim am Rhein den Fachmedienpreis des Show-Treffs International entgegennehmen.

Lauda. Es war im April kurz vor der Pause in der Oberlaudaer Festhalle, als Rudi Wartha aus Lauda bei der größten Panik-Party in Baden-Württemberg vor hunderten begeisterten Zuschauern die Kunde erhielt, dass er den Fachmedienpreis für seine Verdienste im Musik- und Showbusiness in seiner Kategorie erhalten soll. Zugleich wurde das Double an den Rhein zur großen Verleihung dieses Preises berufen. Diese Auszeichnung erfolgte nun in Gernsheim bei Darmstadt.

Der Show-Treff International unter der Leitung von Heinz Fuchs samt Team hatte Größen des deutschen und internationalen Musik-, Show- und Künstlercovers zur 28. Fachmedienpreis-Verleihung in den Biergarten des Hotels „Rheingold“ eingeladen.