Fahrbahnsanierung an der B 292 in Königshofen

Königshofen.Im Anschluss an den ersten Bauabschnitt der Fahrbahnsanierung der B 292 in Königshofen folgt seit Montag nun der zweite Bauabschnitt zwischen der B 290 (Hauptstraße) und der K 2832, Abzweigung nach Lauda (Kasernenstraße). Von der Kasenenstraße kommend kann nur in Richtung Sachsenflur abgebogen werden und umgekehrt. Der Verkehr wird wie bisher umgeleitet. Dies hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Buslinien 851 und 945 können aufgrund der Arbeiten die Haltestellen in Königshofen „B 292/Eisenbahnstraße“ und „B 292, Am Breitenstein“ nicht bedienen. Die Linie 851 kann außerdem folgende Haltestellen nicht anfahren: „Königshofen, Rathaus“, „Marbach, Abzweigung“, „Lauda, Tauberbrücke/TauberCenter“ und „Lauda, Bachgasse“. Die Haltestelle i_Park Tauberfranken wird vorerst von beiden Linien mit Stichfahrten bedient. Je nach Verkehrslage kann es zu weiteren Änderungen kommen. Mit Verspätungen im Busverkehr muss gerechnet werden. Die VGMT verweist auch auf alternative Bahnverbindungen auf diesem Streckenabschnitt. Bild: Klaus T. Mende