Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Marbach.Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Samstag gegen 14.20 Uhr ein Mann auf der B 290 aus Königshofen kommend kurz vor der Abzweigung nach Marbach mit seinem Auto nach rechts von der Straße und schanzte anschließend über eine Verdohlung. Bei dem Unfall zog sich der nach bisherigem Ermittlungsstand alleinbeteiligte Fahrer schwere Verletzungen zu, so dass er stationär ins Krankenhaus gebracht werden musste. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehr war vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. In diesem Bereich war die B 290 während der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar, es kam dadurch zu leichten Verkehrsbehinderungen. thos/Bild: Thomas Schreiner