Fahrradkunst mutwillig zerstört

Anzeige

Lauda-Königshofen.In filigraner Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail haben Schüler, ehrenamtliche Handwerker und Mitarbeiter städtischer Betriebe vor einigen Jahren die „Kunst am Radweg“ installiert. Das Fahrraddenkmal vor dem Eingang des Mehrgenerationenhauses (Josef-Schmitt-Straße 26 a, Lauda) wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag mutwillig zerstört und abgerissen. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise gehen bitte an die Leiterin des Hauses, Gisela Keck-Heirich, E-Mail: gisela.keck-heirich@lauda-koenigshofen.de, Telefon 0 93 43 / 50 1160. Bild: Stadtverwaltung