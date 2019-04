Faktoren „guter Bildung“

Oberbalbach.Die Baden-Württembergische Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Dr. Susanne Eisenmann, ist am 8. Mai um 18 Uhr in der Turn- und Festhalle in Oberbalbach zu Gast. Bei ihrem Besuch auf Einladung des Oberbalbacher Ortsvorstehers Christian-Andreas Strube wird sie über das Thema „Mit Qualität, Leistung und Verlässlichkeit für gute Bildung“ referieren.

Rasante gesellschaftliche Veränderungen, weitreichende Reformen, neue Herausforderungen – die Schulen sowie die gesamte Bildungslandschaft in Baden-Württemberg haben in den vergangenen Jahren bewegende Zeiten erlebt. Für Dr. Susanne Eisenmann ist es deshalb ein wichtiges Anliegen, den Schulen im Land in den kommenden Jahren die nötige Ruhe und Zeit zu geben, um die angestoßenen Reformen und Veränderungen gut umsetzen zu können.

„Verlässlichkeit“, so die Kultusministerin, „ist das, wonach sich alle am Schulleben Beteiligten am meisten sehnen“. Im Anschluss an ihren Vortag steht die Ministerin für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Grußworte haben MdL Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, und Bürgermeister Thomas Maertens zugesagt. Ein abschließender Empfang rundet den Vortrags- und Gesprächsabend ab.

Dr. Susanne Eisenmann wurde 1964 in Bad Cannstatt geboren. Sie ist verheiratet und lebt in Stuttgart. Nach einem Studium der Germanistik, Linguistik und Politikwissenschaft erlangte sie 1990 den Magister Artium an der Universität Stuttgart. Anschließend promovierte sie im Fachbereich Philosophie.

Von 1991 bis 2005 leitete Eisenmann das Büro des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion und späteren Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Günther H. Oettinger. Gleichzeitig machte sie auf kommunalpolitischer Bühne Karriere, zunächst als Bezirksbeirätin in Stuttgart-Sillenbuch, später als Stadträtin im Gemeinderat Stuttgart, wo sie unter anderem schulpolitische Sprecherin und schließlich Vorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion war.

Von 2005 bis 2016 war sie elf Jahre Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Sport der Landeshauptstadt Stuttgart. Seit Mai 2016 ist Dr. Susanne Eisenmann Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg.

Im Main-Tauber-Kreis war Eisenmann unter anderem Mitte September 2018 in Königshofen bei der Ausstellungseröffnung „Hans Anton Sack“ des Heimat- und Kulturverein Phönix zur Königshöfer Messe im Rathaus und beim anschließenden Zentessen im Gesellenhaus zu Gast. Bei diesem Anlass stattete die Ministerin zwischendurch dem historischen „Gooden“ und dem dortigen DLRG-Ortsverband einen kurzen Besuch ab. pdw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019