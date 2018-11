Falscher Kontrolleur

Lauda-Königshofen.Der Polizei in Lauda-Königshofen ist bei einer Kontrolle ein falscher Fahrkartenkontrolleur ins Netz gegangen. Der Mann soll in zurückliegender Zeit, zumindest aber am 22. November, im Nahverkehrszug zwischen Bad Mergentheim und Lauda als Fahrkartenkontrolleur aufgetreten sein. Hier habe er nach eigenen Angaben mindestens drei Fahrgäste wegen vermeintlichen Schwarzfahrens mit 60 Euro zur Kasse gebeten. Der Mann trat in ziviler Kleidung auf und hatte einen selbstgefertigten Kontrolleursausweis bei sich. Personen, die in den letzten Wochen auf der genannten Strecke kontrolliert wurden, sollen sich bei der Polizei in Lauda-Königshofen, Telefon 09343/62130, melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018