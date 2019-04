Familien fühlen sich künftig noch wohler

Das Terrassenfreibad in Lauda wird noch familienfreundlicher. Nach dem Winterschlaf erfolgt momentan der „Frühjahrsputz“.

Lauda-Königshofen. Das Bäderteam der Stadt Lauda-Königshofen hat derzeit alle Hände voll zu tun. Seit einigen Wochen wird das Terrassenfreibad Lauda-Königshofen aus dem „Winterschlaf“ erweckt, damit die Besucher dort demnächst wieder ihren Aufenthalt genießen dürfen.

Umfangreiche Streicharbeiten im Becken stellen derzeit die Hauptaufgabe der städtischen Bediensteten dar. Darüber hinaus werden Fliesen ausgebessert, Mäharbeiten am Grünbereich durchgeführt, die sanitären Anlagen gereinigt, die komplexe Filteranlage geprüft und noch vieles mehr.

Auch in der kommenden Saison können sich die Gäste auf etliche Neuerungen freuen. Dadurch wird das Freibad noch familienfreundlicher. In unmittelbarer Nähe zum Kletterturm und zum im letzten Jahr neu errichteten Bewegungsparcours wird es auf der Liegewiese eine zusätzliche Toilette mit Wickeltisch geben, die besonders von Familien mit kleinen Kindern gewünscht wurde. Damit geht gleichzeitig eine lange gehegte Idee des Schwimmbadfördervereins in Erfüllung. Die Toilettenlage hat seinen Standort im Bereich des Planschbeckens gefunden, so dass sich die Wege für kleine Badegäste verkürzen.

Für Spaß und Action werden auch die neuen Sprungbretter sorgen. Sie ermöglichen allen Wasserratten wieder tollkühne Sprünge ins beheizbare Becken. Apropos Becken: Rund 1,5 Millionen Liter Badewasser fassen die beiden Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer. Modernste Filtertechnik sorgt dafür, dass auch bei Hochbetrieb an heißen Sommertagen die Wasserqualität stimmt. Der Kiosk hat außerdem eine verlängerte Überdachung erhalten.

Als die Stadt Lauda-Königshofen vor zwei Jahren erstmals ankündigte, ab sofort auf dem gesamten Areal kostenloses WLAN anzubieten, waren die Rückmeldungen immens positiv. Auch in Zahlen ausgedrückt kam der Gratis-Service bislang gut an: Knapp 10 700 Anmeldungen wurden in der zurückliegenden Freibadsaison verzeichnet. Besucher, die ihr Datenvolumen bereits aufgebracht haben, können auch in diesem Sommer ohne lange Wartezeiten auf das mobile Internet zugreifen und zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten verschicken.

Daneben steht mobilitätseingeschränkten Badegästen ein Hebelift zur Verfügung. Ein paar Wochen Geduld bis zur offiziellen Eröffnung müssen die Besucher noch mitbringen. Bis dahin gibt es für das Team um Bäderbetriebsleiter Rudi Schmieg und sein Team noch viel zu tun. Denn nach dem „Winterschlaf“ der Einrichtung ist jetzt erst einmal der „Frühlingsputz“ fällig. stv

