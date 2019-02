Fast 1200 Euro für Kinderhospiz

Lauda-königshofen.Aus der Veranstaltung “Weihnachtsplätzchen“ am Martin-Schleyer-Gymnasium wurde nun die stolze Summe von 1182,27 Euro an das Kinderhospiz Sonnenschein in Bad Mergentheim überreicht.

Die Summe setzt sich aus Spenden der Cafeteria, der Musikfachschaft, der einzelnen Klassen und des Elternbeirats zusammen. Bei der Übergabe dabei waren Annette Vogel (Vorsitzende Cafeteria), Dr. Jürgen Gernert (Schulleiter), Alexandra Seitz (stellvertretende Vorsitzende Elternbeirat), Steffi Werner (Leitungsteam MSG), Elsbeth Kiesel (Koordinatorin ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“) und Dr. Petra Steinbach (Vorsitzende des Elternbeirats).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.02.2019