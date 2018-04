Faszinierende Arbeiten in wunderbarer Balance und Harmonie

Anzeige

Lauda.Seltene Gelegenheiten – so heißt es in der Vorankündigung zur aktuellen Präsentation in der FabrikGalerie Lauda – sind Ausstellungen von Thomas Reichstein außerhalb des sächsischen Kulturkreises. Es ist, wie Dr. Gunther Wobser bei der Eröffnung mit Stolz betonte, die 134. Ausstellung in der FabrikGalerie seit ihrer Gründung durch seinen Vater Dr. Gerhard Wobser 1995.

Zum Ausstellungstitel „Neue Formen in uralter Technik, fast“ wollte Norbert Gleich, Vorsitzender des Kunstkreises Lauda-Königshofen, die Tür zur Kunst von Thomas Reichstein aufstoßen. Er erinnerte an die erste Begegnung mit Reichstein anlässlich einer Ausstellung von Doreen Wolff, die mit Thomas Reichstein im „Dresdener Künstlerhaus Loschwitz“ lebt und arbeitet. Aufgewachsen in Halle/Saale, studierte Reichstein nach einer Gärtnerlehre Landschaftsarchitektur an der TU in Dresden, danach war er als Meisterschüler Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden mit Diplomabschluss.

Ein „Schlüsselerlebnis“ des Künstlers nennt Gleich die Begegnung mit Messingfiguren aus Ghana in einer Galerie, wo ihn der Reichtum an Formenvielfalt faszinierte. Einige Jahre später in Ghana konnte er die Entstehung dieser Werke, in Bienenwachs gegossen und dann in Messing umgegossen, beobachten und sich sogar die Kniffe des Wachsmodellierens einprägen. „Es waren“, sagte Gleich, „einfache, klare Arbeitsmethoden, um komplizierte Formen in Wachs aufzubauen. Reichsteins handwerkliche Erfahrung aus einem Studium der Metallgestaltung auf Burg Giebichenstein war von Vorteil. Stilistisch konnte er das Erlernte aus Halle nun mit Wachs durchführen. Die mit Bienenwachs erreichbare Formenvielfalt ist seitdem fester Bestandteil seines schöpferischen Tuns.“