Faszinierender Lebensraum für Fauna und Flora

Die Trockenmauern oberhalb des Marbacher Neubaugebiets „Schreier“ sind ein charakteristisches Wahrzeichen des Dorfes.

Marbach. Gleichzeitig bieten sie einen ursprünglichen Lebensraum für eine Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Lorenz Flad vom Kommunalen Landschaftspflegeverband Main-Tauber hat das Biotop mitten im goldenen Herbst mit Bürgermeister Thomas Maertens, Stadtbaumeister Tobias Blessing, Ortsvorsteherin Annette Vogel und dem Marbacher Stadtrat Hartmut Schäffner besichtigt.

Vor Ort referierte der Diplom-Agrar-Biologe über die immense Bedeutung einer Trockenmauer – einerseits als kulturhistorisch prägendes Landschaftselement, andererseits als Lebensraum für eine hoch spezialisierte Flora und Fauna.

Spätsommerlicher Blickfang

Aus den dicht aufgeschichteten Steinen der Trockenmauern lugen jetzt die prachtvollen Blüten des gelben Mauerpfeffers hervor. Ebenso sorgen der Edel-Gamander oder der Thymian für einen Farbtupfer. Doch nicht nur Pflanzen finden in den schmalen Ritzen die perfekten Voraussetzungen für Wachstum und Gedeihen. Auch Tiere fühlen sich inmitten der Trockenmauern wohl.

Hinzu kommt: Wanderer und Spaziergänger genießen einen großartigen Blick über das Winzerdorf, wenn sie den Scheuerberg zu Fuß erkunden. Der drei Kilometer lange Rundwanderweg vom Parkplatz an der Turnhalle führt den Naturliebhaber über den Kinderspielplatz an Streuobstwiesen im Gewann „Scheuerberg“ vorbei und schließlich wieder zurück zur Turnhalle. Der Weg ist leicht begehbar und zu jeder Jahreszeit ein schönes Erlebnis. Die sehr gut erhaltenen Trockenmauern tragen sicherlich maßgeblich zum einzigartigen Naturerlebnis bei.

Doch vielerorts sind Trockenmauern aus dem Landschaftsbild fast völlig verschwunden. Sie wurden durch Betonwände oder andere Formen der Hangbefestigung ersetzt. Infolgedessen sind die Überbleibsel der historischen Mauern dem Verfall preisgegeben und werden über die Zeit so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sein, dass sie schon bald der Vergangenheit angehören.

Hier in Marbach verlief glücklicherweise alles anders: Der Landschaftspflegeverband hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Lauda-Königshofen nachhaltige Konzepte für den Erhalt der Trockenmauern erarbeitet. Der Auftrag wurde anschließend an den Maschinenring Österlicher Tauberkreis vergeben.

70 Prozent der notwendigen Investitionsmittel wurden vom Land Baden-Württemberg übernommen, 24 Prozent von der Stadt und sechs Prozent vom Landkreis. Das Fazit aller Beteiligten: Es hat sich gelohnt, sich für den Erhalt der Naturbiotope einzusetzen.

Domizil für viele Lebewesen

Die Mauern stellen eine schöne Zierde am Wanderweg dar und beherbergen Eidechsen, Ameisen, Wildbienen und Schlingnattern, aber auch manche Schmetterlingsart wie den Zitronenfalter. Als ausgewachsener Falter kann dieser im Inneren der Trockenmauer überwintern, was außerhalb fast unmöglich wäre. Ebenso bauen Kleinsäuger und bestimmte Vogelarten ihre Nester in den winzigen Hohlräumen. Die engen Ritzen sind ihr Lebensraum. Genauer gesagt ist es vielmehr ein Überlebensraum, denn ohne den Rückzugspunkt einer Trockenmauer wären wohl viele Tiere heimatlos.

„Trockenmauern sind aus ökologischer Sicht äußerst kostbar, denn sie bieten ein Refugium für Pflanzen und Tiere, die ansonsten vor dem Aussterben bedroht wären“, erklärte Lorenz Flad. Die Trockenmauern entsprächen einem natürlichen Felsstandort, den man sonst in der Region nur selten vorfände, so der Umweltfachmann vor Ort.

Bürgermeister Thomas Maertens abschließend: „Hier in Marbach ist ein Rückzugspunkt für Flora und Fauna entstanden, für dessen Erhalt sich alle eingesetzt haben. Es lohnt sich, beim Wandern die Augen nach schönen Tieren und Pflanzen offenzuhalten. Eine Trockenmauer ist Umweltschutz, den man sieht!“ stv

