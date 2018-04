FBL strebt Kompromiss mit Förster an

Anzeige

In der südlichen Tauberstraße läuft derzeit der Investorenwettbewerb für den Bereich des ehemaligen Lagerhauses. Hierzu fand in den letzten Tagen ein Ortstermin mit den möglichen Investoren statt. Von den Gesprächen rund um diesen Termin berichtete Michael Geier den interessierten Mitgliedern derFreien Bürgerliste.

Ein weiteres Thema der Mitgliederversammlung war die Einführung eines digitalen Ratsinformationssystems, solche Systeme haben bereits in vielen Kommunalverwaltungen Einzug gehalten. Neben einer zeitgemäßen Recherchemöglichkeit für Verwaltung und Gemeinderatsmitglieder bieten leistungsfähige Systeme auch die Möglichkeit, interessierte Bürger mittels sogenannter Bürgerinformationsportale zeitnah über kommunalpolitische Themen zu informieren und sie tragen damit zu einer erhöhten Transparenz bei.

Weitere Synergieeffekte sind die Einsparung von Papier, Toner, Portokosten etc.. Die Freie Bürgerliste setzt sich schon seit längerem für die Einführung eines Ratsinformationssystems ein. „Wir sind der Meinung, dass dies zu einem flexibleren und effektiven Verwaltungsablauf führt, die Gemeinderatsarbeit erleichtert und die Bürger besser in die Kommunalpolitik einbindet“, so Fraktionsvorsitzender Hubert Sgeritz..

Beim Bebauungsplan „Wöllerspfad“ in Königshofen hätten die Gemeinderäte nach Ansicht der FBL die Möglichkeit, die Planungshoheit abzugeben oder bei eigener Planung lediglich einen minimalen Einfluss umzusetzen, letztlich eine „Wahl zwischen Pest und Cholera“.

Für die im Mai kommenden Jahres stattfindenden Kommunalwahlen sucht die Freie Bürgerliste noch weitere Kandidaten, die auf ihrer Liste für den Gemeinderat und/oder die Ortschaftsräte kandidieren. fbl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018