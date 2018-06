FDP will kommunale Basis besser stärken

Anzeige

Ferner verwies Denzer auf die zahlreichen Veranstaltungen des Kreisverbandes. Unter anderem nannte er dabei den Bezirksparteitag der FDP in Franken, der vergangenes Jahr in Bad Mergentheim durch den Kreisverband organisiert worden war.

Als ein besonderes Highlight bezeichnete er zudem die jüngst im gesamten Landkreis durch die Abgeordneten der Stuttgarter Landtagsfraktion der Freien Demokraten durchgeführte Kreisbereisung, welche durch einen öffentlichen und überaus gut besuchten Bürgerempfang in der Distelhäuser Brauerei gekrönt wurde. Die Anwesenheit zahlreicher Bürger sowie aktiver Kommunalpolitiker sowie von Vertretern aus Vereinen, Verbänden und der heimischen Wirtschaft mache deutlich, die Stimme der FDP im Kreis werde gehört. „Das stimmt mich positiv, nicht zuletzt mit Blick auf die Kommunalwahlen im Jahr 2019“, so der Kreisvorsitzende.

Abschließend freute sich Denzer unter großem Applaus der Mitglieder über die jüngst erfolgte Wiedergründung des Kreisverbandes der Jungen Liberalen (JuLis) und sagte dem Vorsitzenden des Jugendverbandes, Axel Bauer (Lauda), die Unterstützung der gesamten Kreispartei zu.

Kreisrat Albrecht Rudolf aus Werbach berichtete in der Versammlung über die Arbeit der FDP im Kreistag und die laufenden Projekte im Main-Tauber-Kreis (MTK). Erfreulicherweise erweise sich die Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitsholding Tauber-Franken als ein Erfolgsmodell, das nicht nur zur Erhaltung der Gesundheitspflege, Krankenversorgung und Altenpflege beitrage, sondern auch für eine erhebliche Verbesserung und Zukunftsfähigkeit dieser wichtigen Sektoren im Main-Tauber-Kreis. Die Neueröffnungen der Pflegeinrichtungen in Grünsfeld und Distelhausen seien sichtbares Zeichen vor Ort für diese Erfolgsgeschichte. Ebenso der Neubau der Psychiatrie am Standort in Tauberbischofsheim. Der Neubau eines Pflegeheimes im Bereich der Altenpflege als Nachfolgeeinrichtung des Hauses Heimberg werde das nächste große Bauvorhaben der Gesundheitsholding sein.

Wöchentlich lasse sich aus der Presse verfolgen, in welchen Gemeinden des Main-Tauber-Kreises die Breitbanderschließung und der Ausbau des Glasfasernetzes die digitale Infrastruktur und damit die Zukunftsfähigkeit des Kreises für alle Bürger und die Unternehmen verbessert werde. Die Einweihung des neuen Verwaltungsdomizils (ehemals Main-Kaufhaus) in Tauberbischofsheim am Wochenende erweitert das Regierungsviertel des Landratsamtes in Tauberbischofsheim um 2700 Quadratmeter Nutzfläche und wurde vom Eigentümer vor der Übergabe generalsaniert.

Die für 2018 umgesetzte Abschaffung der Banderolenpflicht bei der Müllabfuhr sorgt für eine Entbürokratisierung, die beim Bürger ankomme. Kreisrat Rudolf und seine Kollegin Dr. Baier aus Weikersheim bedauerten allerdings, dass die vielfältige und umfangreiche Arbeit des Kreistages in weiten Teilen der Bevölkerung unbekannt sei und so auch nicht wahrgenommen werde.

Neuwahlen

Im Anschluss an den Kassenbericht, den Kreisschatzmeister Günter Helmbold nunmehr bereits das 39. Mal vortrug, wurde der Entlastung des Kreisvorstandes einstimmig zugestimmt.

Bei den nachfolgenden Wahlen stellte sich Benjamin Denzer erneut für weitere zwei Jahre für das Amt des Kreisvorsitzenden zur Wahl und nannte als Ziel insbesondere einen gestärkten Einzug in den Kreistag im Jahr 2019. Er wurde ohne Gegenkandidaten einmütig von den Mitgliedern in seinem Amt bestätigt.

Als Stellvertreter wählte die Versammlung Susanne Löffler (Wertheim), Prof. Dr. Dr. Hans-Werner Springorum (Bad Mergentheim), Ingo Brudereck (Tauberbischofsheim) sowie den Weikersheimer Stadtrat Jürgen Vossler. Günter Helmbold bleibt auch weiterhin im Amt des Kreisschatzmeisters und hält damit in der FDP Baden-Württemberg was die Länge der Amtszeit anbelangt einen einsamen Rekord. Im Anschluss an die Wahlen des geschäftsführenden Kreisvorstandes wurden im Verlauf noch weitere Beisitzer sowie Delegierte des Kreisverbandes für die kommenden Bezirks- und Landesparteitage gewählt.

Abschließend wurden neben verbandsinternen Terminen noch das weitere Vorgehen für die Vorbereitungen zur Kommunal- und Europawahl besprochen.

„Wir werden als Kreisverband wiederum in allen Wahlkreisen zur Kreistagswahl antreten und auch vor Ort bei den Gemeinderatswahlen, teilweise in Listenverbindungen, aktiv am Wahlkampf teilnehmen. Die Stärkung der kommunalen Basis muss und wird das Ziel der FDP im gesamten Land sein. Wir verspüren als Partei deutlichen Rückenwind für unsere Positionen und wollen mit unseren politischen Inhalten und mit aktiven und bekannten Persönlichkeiten dafür sorgen, dass in der kommenden Wahlperiode noch weitere neue Vertreter der Freien Demokraten in die Gemeinderäte sowie den Kreistag einziehen“, gab der wiedergewählte Kreisvorsitzende Benjamin Denzer abschließend noch die Marschrichtung der Kreis-FDP für die bevorstehenden Monate vor. fdp

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018