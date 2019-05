Feierlich die Konfirmation begangen

Lauda.Zehn Konfirmanden feierten in der evangelischen Friedenskirche in der Eisenbahnerstadt ihren Konfirmationsgottesdienst unter der besonderen musikalischen Begleitung durch die „Young Voices“, geleitet von Edith Lang-Kraft, sowie Greta App am Cello und dem Organisten Volker Ernst. Dabei wurden die Jugendlichen mit ihrem Konfirmationsspruch, vorgelesen durch ihre Paten, von Pfarrer Gerald Winkler eingesegnet. Assistiert haben Brigitte Remspecher und Hans Müller und im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst wurden die Konfirmierten nach ihrem Auszug aus der Friedenskirche vom Posaunenchor Sachsenflur-Königshofen in Empfang genommen. Bild: Karin Besserer

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019