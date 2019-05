Feierliche Maiandacht

Deubach.Eine feierliche musikalische Maiandacht unter dem Motto „Mutter Gottes – wir rufen zu Dir!“ findet am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr in der St. Antonius-Kirche in Deubach statt. Auf dem Programm der 13. Mai-Benefizsoiree steht traditionell wieder eine melodische Mischung mit Marienliedern und Werken aus verschiedenen Zeitepochen sowie von verschiedenen Komponisten.

Gesangssolistin ist Regina Schurk (Sopran) aus Deubach, die von Andreas Mack (Bass) aus Bad Mergentheim und Sven Geier (Orgel) aus Eiersheim begleitet wird. Zu hören sind unter anderem „Ave Maria“ von Schubert sowie „Ave Glöcklein“, „Die kleine Bergkirche“, „Maria breit den Mantel aus“ und „Segen Du Maria“. Zwischendurch lässt Sven Geier die voluminöse Heissler-Orgel auch solistisch erklingen.

Der Eintritt für die Konzertsoiree ist frei, die Solisten bitten aber um eine Spende. Der Erlös kommt in diesem Jahr abermals der Initiative „Regenbogen“, einer Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder an der Universitätsklinik in Würzburg, zugute. pdw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.05.2019