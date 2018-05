Feierliche Primiz von Philipp Ostertag

Anzeige

Königshofen.Philipp Ostertag aus Marbach wurde am vergangenen Sonntag im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Am kommenden Wochenende finden in der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen aus diesem Anlass folgende besondere Gottesdienste statt: am Freitag, 18. Mai, um 18.30 Uhr in St. Mauritius Königshofen Gottesdienst mit anschließender Gebetszeit bis 20 Uhr zur Vorbereitung des Primizwochenendes, am Samstag, 19. Mai, um 17.30 Uhr in St. Josef Marbach eine Andacht mit dem Neupriester. Die eigentliche Primiz, seine erste Heilige Messe, wird Philipp Ostertag am Pfingstsonntag, 20. Mai, um 10.30 Uhr in St. Mauritius Königshofen feiern. Abends schließt der Tag mit einer Dankandacht in St. Josef in Marbach um 17 Uhr. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, den Einzelprimizsegen zu empfangen. Auch am Dienstag, 22. Mai, wird Neupriester Philipp Ostertag nach dem Gottesdienst um 18.30 Uhr in St. Josef Marbach den Einzelprimizsegen spenden.