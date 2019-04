Feilschen war beim Flohmarkt angesagt

Strahlender Sonnenschein lockte am Sonntag eine stattliche Besucherschar zum verkaufsoffenen Sonntag in die Eisenbahnerstadt.

Lauda. Bummeln, schauen, genießen, informieren – und vielleicht auch etwas Schönes kaufen: In Lauda wurde am Sonntag in den Straßen und Gassen der Altstadt einiges geboten – für Groß und Klein. War die Resonanz zum Auftakt zunächst noch etwas überschaubar, so

...