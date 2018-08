Ferienprogramm der DLRG

Lauda-Königshofen.Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Lauda-Königshofen führte die DLRG Königshofen eine Schlauchbootfahrt auf der Tauber durch. Am Treffpunkt in Königshofen fanden sich bei sehr heißem Wetter viele interessierte Kinder und Jugendliche ein. Nachdem die Kinder eingewiesen waren, ging es munter auf die Bootsfahrt. Die Teilnehmer lernten einmal den idyllischen Flusslauf der Tauber kennen, mussten zwischendurch in einigen Flachwasserpassagen aber die Boote schieben. Nach mehreren Kilometern anstrengenden Paddelns wurden die Kinder noch verköstigt. Bild: DLRG

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018