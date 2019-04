Festgottesdienst zum Gedenktag

Oberbalbach.Der Gedenktag zum Heiligen Georg wird am 23. April. begangen. In Oberbalbach findet am Sonntag, 28. April, um 9 Uhr deshalb ein Festgottesdienst mit der Beteiligung aller Vereine und Gruppierungen Oberbalbachs zu Ehren des Schutzpatrons der Pfarrei statt.

Im Anschluss rufen der kirchliche Bauförderverein sowie das Gemeindeteam der Pfarrei Sankt Georg zum Stehempfang rund um die Kirche auf. Bei schlechtem Wetter findet der Stehempfang im Pfarrsaal statt.

Der Heilige Georg ist in Oberbalbach all gegenwärtig – ob in den offiziellen Briefköpfen, auf den Fahnen oder im Namen der Pfarrkirche, die dem Heiligen Georg geweiht ist. Überall kann man Bezüge zum Schutzpatron der Kreuzfahrer, Reiter und den Ritterorden finden. Schon deshalb würden sich die Organisatoren sehr freuen, wenn viele Gäste am Festgottesdienst und dem anschließenden Empfang teilnehmen würden.

Die Bevölkerung aus dem Lauda-Königshöfer Stadtteil wird aufgefordert, die Straßen und Höfe mit den Sankt Georgsfahnen zu diesem Anlass zu schmücken.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019