Lauda.Zum Weihnachtsfest erklingt festliche Kirchenmusik in Lauda. Seit September teilen sich evangelische und katholische Christen die evangelische Friedenskirche für die Gottesdienste. Die Gemeinden rufen an Weihnachten zu verschiedenen Gottesdiensten mit kirchenmusikalischer Akzentuierung auf.

Am Heiligen Abend feiert die katholische Gemeinde um 14.30 Uhr eine Krippenfeier für Kinder. Um 16.30 Uhr findet die evangelische Christvesper mit Krippenspiel statt. Musikalische wird diese vom Posaunenchor mitgestaltet. In der heiligen Nacht erklingt vor der ökumenischen Christnacht um 21.40 Uhr adventliche und weihnachtliche Chor- und Instrumentalmusik. In der Christnacht um 22 Uhr singt das junge Vokalensemble, es musizieren das Ensemble Tauberflöten sowie C. Stribel-Berge (Oboe) und Orgel (C. Abelein). Es erklingen weihnachtliche Werke von J. Rutter, G. Holst , A. Adam/C. Abelein und anderen.

Am ersten Weihnachtstag singen der evangelische Kirchenchor Lauda-Königshofen, der katholische Kirchenchor St. Jakobus begleitet von einem Streicherensemble und Flöten im evangelischen Festgottesdienst um 10 Uhr Teile aus dem Gloria von Vivaldi, die Kantate „In dulci jubilo“ von Buxtehude, die weihnachtliche Komposition „The first Noel“ sowie Weihnachtslieder im Wechsel mit der Gemeinde. In der katholischen Weihnachtsvesper am Abend des ersten Weihnachtstages (18 Uhr) erklingen Vespergesänge und weihnachtliche Orgelmusik.

Am zweiten Weihnachtstag feiert die katholische Gemeinde um 10.45 Uhr einen Festgottesdienst. Es erklingt weihnachtliche Orgelmusik.

