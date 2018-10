Festwochenende mit Theaterstück am 20./21. Juli

Unterbalbach feiert 2019 sein 800-Jahr-Jubiläum. Damit das Gelingen nicht dem Zufall überlassen bleibt, haben die Vorbereitungen auf den runden Geburtstag bereits vor Wochen begonnen.

Unterbalbach. Das Organisations-Team präsentierte dem Bürgermeister bei einer Auftaktveranstaltung in der Unterbalbacher Pizzeria alle Einzelheiten zu den Festivitäten – und die können sich sehen und sogar schmecken lassen.

Erste urkundliche Erwähnung

Ortsvorsteher Andreas Buchmann widmete sich zunächst den historischen Fakten. Auch wenn die archäologischen Ausgrabungen in den Bereichen Lehmgrube und Mühlbach-Heißgrat erwiesen haben, dass Unterbalbach wohl schon viel älter als 800 Jahre ist, müsse man sich an der ersten urkundlichen Erwähnung orientieren. Und die sei aus einer Urkunde vom 16. Dezember 2019 abzuleiten. In dieser ist das Dorf erstmalig als „Ballenbach“ erwähnt worden – dabei gehe der Name wohl auf die fränkische Sippe des Ballo zurück. Diese überlieferte geschichtliche Jahreszahl nehme man zum Anlass, ein ganzes Jahr lang zu feiern. Vor fünf Jahren habe man im Ort mit den Überlegungen begonnen, in welchem Rahmen das anstehende Jubiläum gewürdigt werde. „Jetzt sind wir uns einig: Wir haben ein stimmiges Konzept und wollen ein guter Gastgeber sein“, bilanziert Andreas Buchmann den Abschluss der intensiven und arbeitsreichen Vorbereitungen durch das Organisations-Team.

Reichhaltiges Programm

Der Ablauf sieht nun so aus: Das dicht gefüllte Festprogramm beginnt am 19. Januar mit einem feierlichen Eröffnungsgottesdienst zum Jubiläumsjahr und anschließendem Festakt. Bei diesem Festakt werden auch Szenen aus einem neuen Theaterstück präsentiert – ein besonderes Highlight, über das im Laufe des Abends noch ausführlich gesprochen werden sollte.

Der beliebte Seniorennachmittag am 17. März wird zeitlich nach vorne verlegt und beginnt mit einem Mittagessen. Erstmals wird die Durchführung gemeinsam von Ortschaftsrat und Pfarrgemeinde übernommen. Es ist nur eine kleine Nuance, die aber verdeutlicht: Alle ziehen gemeinsam an einem Strang, wenn es um eine große Sache geht.

Theaterstück

Die Zerstörung der Unteren Burg in Unterbalbach am 17. Juni 1523 steht im Mittelpunkt der Theateraufführungen des großen Festwochenendes am 20. und 21. Juli 2019. Das Stück, das mittels akribischer Recherchen und einer hohen kreativen Eigenleistung von Fabian Schwab erdacht und geschrieben wurde, erzählt, weshalb die Untere Burg niedergebrannt ist.

„Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende, konflikt- und wendungsreiche Geschichte freuen. Es geht um Macht, Liebe, Intrigen und Mord – also alles, was ein packendes Theaterstück auszeichnet“, erzählte der Macher und Drehbuchautor. Für eine perfekte Aufführung werde seit September bis zu drei Mal pro Woche geprobt. „Für authentisches Flair sorgen selbstgenähte historische Kostüme und ein selbst gestaltetes Bühnenbild“, berichtete Fabian Schwab weiter.

Auch die Partnergemeinde aus Rátka (Ungarn) hat bereits ihr Kommen am Festwochenende zugesagt. Viele weitere Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Bildungseinrichtungen und Pfarrgemeinde – darunter Fachvorträge des Heimat- und Kulturvereins zu den Ausgrabungen im Baugebiet Mühlbach-Heißgrat und dem Judenfriedhof – ergänzen den Festkalender, der am 30. November 2019 mit dem beliebten Christbaumfest ausklingt.

Andreas Buchmann dankte schon jetzt der Stadtverwaltung für die unkomplizierte Mitwirkung bei organisatorischen Angelegenheiten und für die Unterstützung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ebenso dankte der Ortsvorsteher Bürgermeister Thomas Maertens für die Übernahme der Schirmherrschaft.

Kulinarisch genießen

Als kulinarische Überraschung zum Kampagne-Start „800 Jahre Unterbalbach“ servierte Küchenchef Filippo anschließend drei eigens für das Dorfjubiläum kreierte Spezialitäten. Numero Uno: die Pizza „Ballenbach 1219“ mit Speck, Kartoffeln, Zwiebeln und zweierlei Käsesorten, gefolgt von Numero Duo: der Pizza „800“ mit Frischkäse, Tomaten und Rucola. Numero Tre der italienischen Speisekarte war schließlich die Pasta „St. Markus“ mit Blauschimmelkäse, frischen Tomaten und Speck.

Alle drei Gerichte bestechen durch frische Zutaten aus der Region und eine deftige Rezeptur – passend zum „deftigen Dorf“, wie der Koch humorvoll ergänzte. Da kann man nur mit italienischer Leichtigkeit sagen: Buon appetito – guten Appetit! Da die Speisen beim Testessen geschmacklich voll überzeugten, gaben die Verkoster umgehend grünes Licht für eine Erweiterung der Speisekarte im Jubiläumsjahr.

Jubiläumsbrot und -bratwurst

Passend dazu empfahl Stefan Steffen, ehemaliger Kellermeister, die neue Unterbalbacher Weinkollektion – eine hochwertige Selektion Becksteiner Weine mit eigenem Etikett, das auf die Jahrhunderte alte Weinbautradition des Ortes verweist.

Auch mit einem eigenen Jubiläumsbrot, der „Unterbalbacher Kruste“, wollen die Organisatoren den Gaumen der Bürger im Festjahr verwöhnen. Das Sauerteigbrot aus Dinkel, Roggen und Einkorn bringt pikanterweise genauso viele Gramm auf die Waage wie der Ort Jahre zählt. Es ist ab November bei der Bäckerei Götz erhältlich. Passend dazu stellte Bäckermeister Rolf Götz am Mittwochabend den „Unterbalbacher Kipf“ vor – ein Weizenbrötchen mit beigemischtem Sauerteig und Einkorn, das sich durch eine kräftige Geschmacksnote auszeichnet.

Der Kipf soll erstmals am Christbaumfest serviert werden. Apropos: Auch die Metzgerei Kern beteiligt sich mit einer Jubiläumsbratwurst am kulinarischen Angebot im Festjahr. Die Lust am Feiern geht eben auch durch den Magen.

Modische Accessoires

Die Festkampagne wird von einer kleinen Modelinie ergänzt, die aus bestickten T-Shirts, einer Beanie-Wintermütze, einer Umhängetasche und einer Baseballcap besteht. Auch mit Magnetbuttons und Aufklebern wird künftig auf die 800-Jahr-Feier aufmerksam gemacht. Die Kleidungsstücke und Accessoires werden demnächst vom Organisations-Team zum Verkauf angeboten. „Wer weiß – vielleicht eröffnen wir ja demnächst einen eigenen Online-Shop“, merkte Ortsvorstehender Andreas Buchmann zum Abschluss der Auftaktveranstaltung an.

Bürgermeister Thomas Maertens wünschte dem Organisations-Team im Namen der Stadt Lauda-Königshofen schließlich ganz viel Erfolg bei den Vorbereitungen und ist sich sicher, dass das Jubiläumsjahr den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft weiterhin festigen wird. stv

