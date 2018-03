Feuchtgebiet „Altwasser“ präsentiert sich als ein kleines Juwel in den Tauberauen

Anzeige

Königshofen.Das Feuchtgebiet „Altwasser“ liegt wie ein Seitenarm zwischen Königshofen und Unterbalbach, direkt an einem Weg, der besonders bei Wanderern beliebt ist.

Das Feuchtgebiet selbst wird durch Grundwasser gespeist und hat keine direkte Wasserverbindung zur Tauber, was besonders für Amphibien wichtig ist. Es wurde nach Antrag und nach Plänen des Vogel- und Naturschutzvereins Königshofen angelegt. Eigentümer ist einmal der Verein, der Großteil ist in Eigentum der Stadt Lauda-Königshofen. Besondere Unterstützung bei der Genehmigung und den Bauarbeiten, hatte der Verein damals vom Naturschutzbeauftragten Claus Hacker, der BNL in Stuttgart, vom Wasserwirtschaftsamt in Künzelsau, der Stadt Lauda-Königshofen und vom Umweltschutzamt in Tauberbischofsheim, aber auch von der Firma Eckert aus Königshofen.

Sehr schwierig war damals der Abtransport des Erdreiches aus dem recht sumpfigen Gebiet. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde das Feuchtgebiet 1983 fertig gestellt und vom Verein bepflanzt. Entlang des Weges an der Ostseite pflanzte der Verein mit Hilfe von Weidenhölzern Kopfweiden.