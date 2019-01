Feuerwehr rückte zu 220 Einsätzen aus

Die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit hat sich in besonderem Maße bei dem Unwettereinsatz am 11. Juni in Unterbalbach bewährt. Sämtliche Feuerwehrabteilungen mit allen verfügbaren Kräften kämpften gegen die Folgen der sintflutartigen Regenfälle.

