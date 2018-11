Fiat Ducato fiel von Anhänger

Ein Fiat Ducato fiel bei einem Unfall am Mittwoch in Königshofen von einem Anhänger. © Mende

Königshofen.Seinen Anhänger samt Ladung verlor am Mittwochmorgen ein 58-Jähriger in Höhe des Gewerbegebietes „Wöllerspfad“ in Königshofen.

Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet der Mann gegen 11 Uhr mit seinem VW-Multivan auf den Grünstreifen, worauf sein Anhänger, auf dem sich ein Fiat Ducato befand, abrutschte.

Das auf dem Anhänger transportierte Fahrzeug kippte dabei um und blieb auf dem dach liegen. An dem Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 500 Euro, am Anhänger ein Schaden von 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. pol

