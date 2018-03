Finanzieller Erfolg zahlte sich jetzt aus

Anzeige

Einige Spenden rundeten den Erlös noch ordentlich auf und so wurde im Mai 2016 ein Scheck über 3500 Euro an Margit Tönnies (Schirmherrin) für die „Aktion Kinderträume“ übergeben. Diese Stiftung der deutschen Fleischwirtschaft unterstützt kranke und unheilbar kranke Kinder und ihre Familien finanziell und materiell.

Dieser finanzielle Erfolg zog schließlich eine Einladung für die Helfer aus Oberlauda zu einem Schalke-Heimspiel in Gelsenkirchen nach sich und am vergangenen Samstag war es dann soweit. Mit allem was Leib und Seele zusammenhält, auch dafür war die Firma Taubertaler Fleisch und Wurst verantwortlich, ging die Fahrt zunächst nach Fulda. Dort stieg Andreas Bohl (zuständiger Mitarbeiter der Firma Tönnies bei dieser Benefizveranstaltung) zu und durfte gleich ein mit dem Schalke-Emblem und dem Datum der Veranstaltung versehenes Steinsägeblatt entgegen nehmen.

Damit müssten zukünftig die Schalker auch die härtesten Abwehrreihen knacken können. Zumindest einmal hat dies schon beim Spiel gegen Hertha BSC am Nachmittag geklappt und die Knappen können sich bis zum nächsten Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz sonnen.

Apropos Sonne! Die zeigte sich am Samstag als überaus geizig oder besser gesagt, überhaupt nicht. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Im Bus regnete es nicht, die Veltins-Arena war überdacht und die Verpflegung reichte auch noch für die Rückfahrt.

Bleibt als Fazit: Diesen Tag hatte man sich wirklich verdient und er wird sicher auch in der Rubrik „unvergesslich“ gespeichert. erha

