Firma entgeht Betrugsmasche

Lauda-Königshofen.Nachdem eine Firma am 14. März Ziel eines Betrugsversuchs war, warnt die Polizei vor dem „CEO-Fraud“. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche, von der vor allem Firmen betroffen sind. Meist geben sich Betrüger per gefälschter E-Mail oder per Telefon gegenüber Mitarbeitern als deren angebliche Führungskraft aus. Dann fordern sie die Angestellten auf, eine größere Summe von einem Unternehmenskonto auf ein fremdes Konto im Ausland zu überweisen. Im Vorhinein gehen die Betrüger oft raffiniert vor. Sie recherchieren und sammeln Infos zu dem Unternehmen und den anvisierten Mitarbeitern. Dabei schrecken sie auch nicht davor zurück, öffentlich zugängliche private Profile in sozialen Netzwerken auf persönliches Insiderwissen zu durchsuchen. Oftkontaktieren sie dann Mitarbeiter aus der Buchhaltung oder dem Rechnungswesen, da diese Personen aufgrund ihrer Position dazu berechtigt sind, Überweisungen zu tätigen. Bei der Kontaktaufnahme verfälschen und verschleiern die Betrüger E-Mail-Adressen oder Telefonnummern. So lassen sie die kontaktierten Personen in dem Glauben, dass es sich bei ihnen um einen bestimmten Chef handelt. In Lauda-Königshofen ließ eine aufmerksame Mitarbeiterin die Betrüger auflaufen. Sie war skeptisch geworden und verhinderte dadurch, dass es zu einer Überweisung kam. Grundsätzlich rät die Polizei Firmen dazu, klare Abwesenheitsregelungen und interne Kontrollmechanismen einzuführen: Die E-Mail-Adresse mit Überweisungsforderungen immer ganz genau nach Abweichungen prüfen. Per Rückruf bei den Vorgesetzten vergewissern, ob es sich wirklich um einen Auftrag von ihnen handelt. Und bei einem Verdacht auf einen Betrugsversuch sollte man umgehend die Polizei informieren.