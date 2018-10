Firma Lauda startet Kooperation mit dem Freitaler Unternehmen Watttron

Lauda-Königshofen.Die Firma Lauda Dr. R. Wobser hat einen umfangreichen Kooperationsvertrag mit der Firma Watttron aus Freital geschlossen.

Die Zusammenarbeit des Weltmarktführers für exakte Temperierung mit dem preisgekrönten Start-up aus Freital bei Dresden, das ein innovatives Heizsystem zum Einsatz für spezifische Industrieprozesse entwickelt, umfasst neben dem exklusiven Vertrieb von Watttron-Produkten in Nordamerika und der Analysen-, Bio- und Labortechnikindustrie weltweit auch den Einsatz der Watttron-Technologie in zukünftigen Lauda-Temperiergeräten. Zusätzlich sichert sich Lauda eine perspektivische Beteiligung an Watttron.

Watttron entwickelt und produziert intelligente Heizsysteme, die eine punkt- und temperaturgenaue Erwärmung ermöglichen. Dabei wird eine dünne, keramische Heizplatte pixelgenau erhitzt, wobei jeder Heizpixel individuell angesteuert werden kann – ähnlich wie bei einem TFT-Display. Dadurch lassen sich beispielsweise Verpackungen deutlich ressourcenschonender, flexibler und kontrollierter produzieren. Anwendungen für Watttron-Technik finden sich auch im Bereich Automotive, Medizin, Additive Fertigung, Chemie oder Biotechnologie. Watttron wurde für seine bahnbrechende Technologie unter anderem beim Innovationswettbewerb „Deutschland – Land der Ideen‹“ausgezeichnet. Der Ceo des Unternehmens, Marcus Stein, durfte als einziger Vertreter eines deutschen Start-ups Ende September beim Tag der Deutschen Industrie des BDI sprechen.

Große Bereicherung

„Für unser Start-up ist die Kooperation mit Lauda eine große Bereicherung. Besonders motiviert es uns, dass mit Lauda ein mittelständisches Unternehmen von Weltrang mit dieser Partnerschaft neue Wege beschreiten möchte“, so Marcus Stein, Geschäftsführer von Watttron. „Wir freuen uns auf die Expertise unseres neuen Partners und hoffen so unsere innovative Heiztechnologie noch schneller in neue Marktbereiche und Länder besonders Nordamerikas bringen zu können.“

Ronald Claus von Nordheim, Prokurist bei der Firma Watttron in Freital, ergänzt: „Gleichzeitig sehen wir große Vorteile unserer Technologie im Laborbereich, wovon auch die Kunden von Lauda profitieren werden.“

Mit Lauda und Watttron bündeln auf der einen Seite ein etablierter Mittelständler und auf der anderen Seit e ein junges Start-up aus dem Bereich Maschinenbau ihre Kompetenzen, um gemeinsam die Entwicklung der Temperierung voranzutreiben. Lauda erweitert mit dieser Kooperation sein Portfolio im Bereich Temperiertechnik, während im Gegenzug Watttron von der Erfahrung und den Vertriebsnetzen des weltweit tätigen Temperiergeräteherstellers profitiert.

„Der wichtigste Treiber für Lauda als Weltmarktführer ist unsere Vision, mit Temperaturen zu begeistern. Durch die Kooperation mit Watttron und dem Einsatz dieser zukunftsweisenden Technologie im Bereich der Temperierung gehen wir diesen Weg konsequent weiter“, erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter von Lauda, Dr. Gunther Wobser. „Mit der umfassenden Kooperation schlagen wir eine Innovationsbrücke zu einem der derzeit erfolgreichsten Industrie-Start-ups Deutschlands. Wir wollen diese Chance auch nutzen, um hautnah von unserem neuen Partner zu lernen. Die Zusammenarbeit mit Startups ist ein wichtiger Bestandteil unserer Innovationsstrategie“, so Dr. Gunther Wobser. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018