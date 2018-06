Fischsterben rief 1993 zwölf Männer auf den Plan

Anzeige

Nistmöglichkeiten für Vogelarten

Auch für die Vogel- und Tierwelt wurde gesorgt und mithilfe einschlägiger Fachleute Nistmöglichkeiten für seltenere Vogelarten geschaffen bzw. deren Nistumgebung geschützt. So ist es heute keine Seltenheit, dass man an der Umpfer den „fliegenden Edelstein“, den Eisvogel beobachten kann. Auf den Steinen im Wasser tummelt sich die Wasseramsel, die immer wieder in das Gewässer taucht, um Wasserinsekten als Nahrung zu fischen. Aber auch der Betreuung der „gängigen“ Singvogelarten haben sich die Naturfreunde angenommen.

Bei all dem sollte natürlich auch das Angeln nicht zu kurz kommen, aber so weit war man noch nicht. Eine ganze Anzahl der Mitglieder durfte noch gar nicht angeln. Dafür braucht man nämlich in Deutschland einen Angelschein, und den erhält man erst, wenn man in einer umfangreichen Prüfung nachgewiesen hat, dass man sich in Fischkunde, Gerätekunde, Natur- und Artenschutz, Fischereirecht, Tierschutz und anderen relevanten Themen auskennt. So war also für eine größere Anzahl der späteren Fischer erst einmal „Schulbankdrücken“ angesagt, bis man im Herbst die staatliche Fischerprüfung absolvieren konnte.

Fischeinsätze

Um nach dem Fischsterben wieder Leben in die Umpfer zu bringen, war unter anderem auch der Einsatz von Fischen vonnöten. Hierzu wurden die einheimischen Bachforellen bevorzugt, da diese standorttreuer sind als zum Beispiel die aus Amerika stammenden Regenbogenforellen und eben allgemein besser „in die Landschaft passen“.

Finanziert wurde und wird das Ganze natürlich durch die Beiträge der Mitglieder und durch ihre Eigenleistung. In der Vergangenheit, und zwar von 1996 bis 2003, veranstaltete die Gruppe auch jährlich ein Räucherfest, bei dem, wie der Name schon sagt, geräucherte Forellen die kulinarische Hauptattraktion waren. Das genannte Fest ist inzwischen allerdings der allerorten zu beklagenden „Festlesflut“ zum Opfer gefallen.

Heute bevölkern neben den eingesetzten und auch vor Ort nachgewachsenen Bachforellen vor allem die auf gute Wasserqualität hindeutenden Mühlkoppen oder Kroppen die Umpfer. Der Fang von Aalen, der in den Anfängen noch möglich war, ist auf Null zurückgegangen, als besondere Fälle in der Vereinsgeschichte sind der Fang eines Spiegelkarpfens und eines Wallers (Wels) zu vermelden, von denen man jeweils nicht genau weiß, wie sie in das Gewässer gekommen sein könnten, des weiteren eines Hechtes und eines Giebels. Vor allem im Bereich des Mühlenrückstaus geht ab und zu auch einmal ein Barsch an den Haken, auch Rotfedern gingen schon an den Haken.

Weniger erfreut sind die Angler, ebenso wie die übrigen Gewässerfachleute über die rasante Vermehrung des amerikanischen Signalkrebses, den man inzwischen kiloweise in Reusen oder auch mit der Angel (oder von Hand) fangen kann. Dieses Neozoon verdrängt immer mehr die heimischen europäischen Edelkrebse und sollte daher auf jeden Fall reguliert werden.

Ebenfalls relativ neu sind an unseren Fließgewässern die Probleme mit dem Biber. Lebte er vor einigen hundert Jahren noch in weiten Teilen Eurasiens in einem breiten Streifen zwischen Skandinavien und Südfrankreich bis nach Sibirien und der südwestlichen Mongolei, so war er Anfang des 20. Jahrhunderts bei uns praktisch ausgerottet.

Durch Neuansiedlung (zum Teil auch kanadischer Biber) und durch Wanderung hat der Nager wieder die Mehrzahl der Fließgewässer zurückerobert. Für die Angler bedeutet dies aktuell natürlich Mehrarbeit mit der Entfernung vom Biber gefällter Bäume, die oft größere Mengen von Unrat aufstauen und damit den Bachlauf blockieren. Biberdämme selbst dürfen allerdings nicht entfernt werden, da „Castor fiber“, so der lateinische Name, streng geschützt ist.

Den Anglern bringt er ja durchaus auch Vorteile, da seine Aufstauungen für zusätzliche Fischlebensräume sorgen und mit dem über die Dämme fließenden Wasser zusätzlichen Sauerstoff ins Gewässer einbringen. Durch die letzten Vorstandswahlen wurde der Vorstand der Gruppe im Durchschnitt deutlich verjüngt, was durch die Aufnahme mehrerer Jungangler in den letzten Jahren gefördert wurde.

Ehrenurkunde

Kürzlich trafen sich die Mitglieder der Angelabteilung im TV Sachsenflur im Bürgersaal, um in Anwesenheit der TV-Vorsitzenden Timo Meyer und Florian Hensel ihre langjährigen Mitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft in der Abteilung zu ehren und auch durch den Landesfischereiverband ehren zu lassen.

Der Kreisvorsitzende für den Main-Tauber-Kreis, Wolfgang Fleck, verlieh im Namen des Verbandes an Ralf Fischer, Helmut Gundacker, Horst Hohl, Klaus Meder, Frank Merten, Gerhard Meyer und Werner Schmitt das goldene Ehrenabzeichen des Landesfischereiverbandes für ihre Vorstandstätigkeiten in den letzten 25 Jahren und als Gründungsmitglieder.

Zusätzlich erhielt Werner Schmitt die Ehrenurkunde des Deutschen Angelfischerverbandes für 22 Jahre durchgehende Mitwirkung im Vorstand. Als besondere Überraschung hatte Wolfgang Fleck noch die Medaille des Angelfischerverbands mit Urkunde anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Abteilung im Gepäck, die im Sachsenflurer Bürgersaal einen Ehrenplatz finden wird.

In seinen Grußworten betonte Fleck die Bedeutung von Engagement und Eigeninitiative, die bei den Sachsenflurer Anglern zum Erfolg in Form eines gesunden Gewässers geführt haben. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Vereinigung der Sachsenflurer Angler noch lange Bestand haben möge, was aufgrund der guten Jugendarbeit sehr wahrscheinlich sei. Eine Überalterung, wie sie heute im Vereinswesen häufig ist, sei so nicht zu befürchten.

Der Vorsitzende der Angelabteilung, Alexander Koch, würdigte die Gründungsmitglieder für ihr Engagement mit den Worten: „Ohne euch wären wir heute nicht hier.“ Die Vorsitzenden des TV Sachsenflur brachten ihre Freude zum Ausdruck, in den Anglern eine sehr aktive und beständige Abteilung unter dem Vereinsdach zu haben. eb

