Flächenlosversteigerungen im Stadtgebiet

Anzeige

Unterbalbach.Eine Flächenlosversteigerung findet am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr im Sportheim in Unterbalbach statt. An folgenden Waldorten werden Flächenlose angeboten: Distrikt 1 „Oberholz“ (Gerlachsheim), Abteilung 2, Lose 70-77 (Kronenlose); Distrikt 3 „Weidenseil“ (Gerlachsheim), Abteilung 0, Lose 78-81 (Kronenlose); Distrikt 30 „ Edelberg“ (Staatswald Sachsenflur), Abteilung 1, Lose 82-91 (Kronenlose).

Hinweise

Die Lose sind in der Regel begrenzt durch Fahr- und Maschinenwege oder Rückegassen. Die Begrenzung in Form der Losnummer ist mit Markierfarbe an stehenden Bäumen sowie an liegendem Gipfelholz oder an Wurzelstöcken im Bereich der Wege angeschrieben.

Mit Schrägstrich markierte, stehende Bäume (egal welche Farbe) innerhalb eines Loses gehören zur Losmasse hinzu. Dies gilt allerdings nicht für das Los Nummer 77 in Gerlachsheim. Distrikt Oberholz, da im Bereich dieses Loses im nächsten Herbst ein weiterer Einschlag erfolgt.