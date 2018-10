Floriansjünger stillten Durst der historischen Dampflok

Lauda.Mächtig Durst hatte die Dampflok der der Fränkischen Museums Eisenbahn im Bahnhof Lauda, war sie doch bereits in den frühen Morgenstunden in Fürth gestartet und hatte den historischen Reisezug mit knapp 200 Fahrgästen über Nürnberg, Ansbach, Crailsheim in das herbstliche Taubertal geschleppt.

20 000 Liter Wasser verdampft

Dabei hatte die historische Lok mit der Betriebsnummer 52 8195-1 über 20 000 Liter Wasser verdampft. Die Lok der Baureihe 52, ursprünglich als „Kriegslokomotive“ im Jahr 1943 gebaut, sollte aufgrund der Mangelwirtschaft der Kriegsjahre mit weniger Stahl und weniger Einzelteilen dennoch den Anforderungen einer robusten Lok für den harten Kriegseinsatz genügen.

Nach dem Krieg und diversen Umbauten, bei denen die kriegsbedingten Vereinfachungen beseitigt wurden, war die Lok bei der Deutschen Reichsbahn in Dienst gestellt und ist seit 1993 im Eigentum des fränkischen Museumsvereines.

Bevor die Reisegesellschaft mit der Dampfsonderzug die Rückreise antreten konnte, mussten die Wasservorräte von der Feuerwehr Lauda-Königshofen wieder aufgefüllt werden.

Circa 1200 Liter pro Minute pumpten die Feuerwehrmänner in den Tank und nach 20 Minuten war die Lok wieder fahrbereit. Mit einem Extrasignal aus der Dampfpfeife bedankte sich der Lokführer für die Dienste der Freiwilligen Feuerwehr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018