Flüchtlingshelfer widersprechen

Lauda-Königshofen.Claudia Geier und Stephanie Mohr, beide ehrenamtliche Flüchtlingshelfer, zweifelten am Montag zu Beginn der Gemeinderatssitzung in der Fragestunde der Bürger die Darstellung von Bürgermeister Thomas Maertens an, wonach die von der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit präsentierten Waffen zwischen Anfang Januar und Mitte März bei Flüchtlingen sichergestellt worden seien.

Die Lage stelle sich, so die Beiden, nach Auskunft der Polizei, zumindest im Bereich der dort wohnenden Ausländer, weiterhin unauffällig dar. Zudem seien dort auch EU-Staatsbürger sowie Deutsche untergebracht.

Geier und Mohr unterstellten dem Bürgermeister, dass die Beweggründe für diese unsachliche und undifferenzierte Darstellung in seinem eigenen Interesse liegen würden, um den kostenintensiven Security-Einsatz zu rechtfertigen und um seiner politischen Gesinnung Rechnung zu tragen. „Die Bürger von Lauda-Königshofen tragen schon seit langem zu einem Klima des guten Miteinanders bei, das wünschen wir uns auch von Ihnen“, so die Beiden, die in privater Mission sprachen. „Es erscheint uns wichtig, keine Ängste zu schüren und Vorurteilen keinen Raum zu geben.“ thos

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019