FN-Video zur Demo und Gemeinderatssitzung

Lauda-Königshofen.Eindrucksvoll verlief am Montagabend mit rund 350 Bürgern der Demonstrationszug mit abschließender Protestkundgebung auf dem marktplatz in Lauda zur geplanten Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim. Mit dabei war unter anderem auch das Videoteam der FN. Der Beitrag steht seit gestern abend nun im fnweb bzw. auch auf dem Youtube-Kanal der Fränkischen Nachrichten sowie auf unserer Facebook-Seite. Darin kommen auch verschiedene Beteiligte zu Wort. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.09.2018