Förderung in der sozialen Entwicklung

Lauda-Königshofen.Nachdem die Nardini-Schule zum jetzigen Schuljahr ins ehemalige Kloster in Gerlachsheim umgezogen ist, stellte Sonderschulrektor Arndt in het Panhuis am Montag im Gemeinderat die Bildungseinrichtung vor.

Namenspate ist Paul Josef Nardini (1821bis 1862), ein Priester, der zeitlebens gegen Not und Armut gekämpft hatte. Wie in Arndt in het Panhuis mitteilte, gebe es auch in Deutschland eine große Kinderarmut, vor allem in Familien mit geringverdienenden Eltern, wodurch es häufig zu Verhaltensauffälligkeiten der Kinder komme.

Seine Schule verstehe sich als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt in der emotionalen und sozialen Entwicklung. Ihre Arbeit lehne sich an die Bildungspläne der Grundschule und den auf sie aufbauenenden weiterführenden Schulen der Sekundarstufe an. „Viele Schüler legen erfolgreich die Hauptschulabschlussprüfung ab.

An der Nardini-Schule gehe es darum, den Schülern Wege zu konstruktiven Ausdrucksformen aufzuzeigen. Stärken sollen offen gelegt, Interesse, Lern- und Leistungsbereitschaft sollen geweckt werden. Deswegen bilde Sport auch einen Schwerpunkt.

Die Nardini-Schule sei in erster Linie „Durchgangsschule“. Häufig kehrten ihre Schüler nach zwei Jahren zu ihrer Ausgangsschule zurück. Kooperationspartner ist die Jugendhilfe. thos

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019