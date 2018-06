Förderung unterschiedlichster Projekte

Anzeige

Lauda-Königshofen.Die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen besteht im Oktober fünf Jahre. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Gerhard Wobser sowie Vorstandsmitglied Sabine Baumeister stellten deshalb am Montag im Gemeinderat die erfolgreiche Arbeit dieser gemeinnützigen und unabhängigen Stiftung des bürgerlichen Rechts vor.

Wie Dr. Wobser eingangs erläuterte, verfolge die Bürgerstiftung eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Lauda-Königshofen aber auch die Stärkung des Gemeinwohls und möchte das bürgerschaftliche Engagement unterstützen. „Wir sammeln Stiftungskapital und legen es sicher an“, so Dr. Wobser weiter. Allerdings könnten nur Projekte unterstützt werden, die den Bürgern in Lauda-Königshofen zugute kommen. Soziale und gemeinnützige Zwecke würden dabei unter anderem genauso unterstützt wie etwa Projekte im Umwelt- und Naturschutz.

Gestartet sei man 2013 mit einem Kapital von 102 500 Euro, das mittlerweile nun auf rund 125 000 Euro angewachsen sei. Galt es, zu Beginn zunächst organisatorische Aufgaben zu bewältigen, wie die Erstellung einer Website als Kommunikationsplattform oder einen Messestand mit Flyern zu kreieren, habe die Stiftung dann relativ schnell verschiedene Projekte fördern können. Dazu gehörten in den letzten Jahren immer wieder Zuwendungen für den Tafelladen Lauda-Königshofen sowie das Buchlerhaus in Gerlachsheim aber auch für verschiedenste Zwecke in der Bildungsarbeit der Schulen. Zuwendungen an Heimat- und Kulturvereine, wie etwa die Sanierung des Stapfe-Heiner-Hauses in Lauda, die Anschaffung einer Figur „Bauer mit Milchkanne“ in Oberlauda oder die Sanierung der alten Dorfmühle in Gerlachsheim bzw. die Sanierung des Mühlrades in Oberlauda, gab es in den zurückliegenden knapp fünf Jahren ebenso wie eine finanzielle Unterstützung der Schule für Musik und Tanz im mittleren Taubertal sowie erst Anfang diesen Jahres für eine brandgeschädigte Familie in Oberbalbach.