Förderverein leistet gute Dienste

Anzeige

Königshofen.Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins SV Königshofen blieb innerhalb des Vorstands fast alles in bewährten Hängen. Das Vorstandsteam bilden nach wie vor Jörg Aeckerle, Karl-Heinz Dumbeck und Berthold Schweikert, sowie neu Jochen Spiller.

Zunächst zog Vorsitzender Jörg Aeckerle Bilanz über das vergangene Jahr. Dabei zeigte man sich sichtlich erfreut über die Verbundenheit zum Sportverein und wies in seinem Jahresbericht auf die Wichtigkeit des Fördervereins hin. Vor allem die Finanzierung von derzeit acht Jugendmannschaften, in denen rund 100 Fußballkinder dem runden Leder nachjagen, könne der Hauptverein alleine nicht tragen. So unterstützte man die Anschaffung von Trainingsanzügen und den Bundesligaausflug.

Nachdem die Kassenprüfer Rolf Guntermann und Bernhard Geisler dem Schatzmeister eine einwandfreie Buchhaltung bescheinigten, stand der Entlastung des Vorstands nichts im Wege. Bei den anschließenden Wahlen wurden Jörg Aeckerle (Präsident), Jochen Spiller (Vizepräsident), Berthold Schweikert (Schriftführer) und Karl-Heinz Dumbeck (Schatzmeister) in ihren Ämtern bestätigt.