Förster Fleisch nicht betroffen

Lauda.„Der Gemeinderat wünscht, dass auch künftig in der Tauberstraße im Konzept von allobjekt ein Wurstverkaufsladen der Firma Förster Fleisch GmbH & Co. KG angesiedelt werden soll. Die Firmen allobjekt und Förster Fleisch werden ernsthaft und glaubwürdig im Gesamtkonzept nach Lösungen suchen.“ So steht es im Beschlussvorschlag der Stadt Lauda-Königshofen, den die Stadträte am Montag als Erläuterung zur Investorenentscheidung für die Folgenutzung auf der Ostfläche in der Tauberstraße (ehemals Südfleisch-Areal) erhalten und auch so beschlossen hatten. Christian Förster, Geschäftsführer der Firma Förster Fleisch, legt nun in einem Gespräch gestern mit den FN Wert darauf, dass es sich dabei nicht um die Firma Förster Fleisch, sondern um die Firma Taubertaler Fleisch & Wurst GmbH handelt, deren Geschäftsführer Thomas Förster ist. Die Firma Förster Fleisch auf der Westseite der Tauberstraße ist von der Schließung und den Verhandlungen mit dem Investor allobjekt nicht betroffen. Ihr Zerlegebetrieb gegenüber des ehemaligen Südfleisch-Areals bleibt nach wie vor mit allen Arbeitsplätzen bestehen. thos

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018