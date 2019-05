Forderung nach einem weiteren Neubaugebiet

Beckstein.Als Treffpunkt mit dem scheidenden Ortsvorsteher Edgar Herbst wurde der Feuerwehr-Standort Beckstein ausgemacht. Auf Wunsch der Stadträte und Kandidaten von SPD/Freie Bürger wollte man das neu angeschaffte Fahrzeug inspizieren.

Der Gerätewagen-TS führt nach Aussagen von Stadtkommandant Segeritz die Beladung eines Tragkraftspritzenanhängers mit und wurde durch Zusatzbeladung in Form von Atemschutzgeräten und Stromerzeuger ergänzt. Die GW-TS sind gut erhaltene gebrauchte Doppelkabine-Pritschenfahrzeuge, die zu einem Feuerwehrfahrzeug ausgebaut werden. Pro GW-TS müssen etwa 50 000 Euro investiert werden.

Die Abteilung hat derzeit 38 Mitglieder, davon elf Atemschutzgeräteträger. Sie ist mit dem neuen Fahrzeug hoch motiviert. In der Jugendfeuerwehr sind derzeit elf Jugendliche aktiv.

Auf dem Rundgang wird den Mitgliedern von SPD/Freien Bürgern klar, warum dieser Ort Strahlkraft weit über die Region hinaus hat. Enttäuscht äußerte sich Herbst über das Verhalten der Verwaltung, die keines der für Beckstein so wichtigen Eingaben für das Haushaltsjahr 2019 priorisiert habe. „Nach Abschluss der Innenentwicklung fordern wir die Erschließung eines Neubaugebiets von etwa zehn Plätzen in Richtung Hummeläcker oder Hofacker. Wir stellen fest, dass der Bedarf an Bauplätzen steigt, da viele Einheimische, die nach ihrer Ausbildung den Ort verlassen haben und beruflich nach wie vor auspendeln, gerne wieder zurückkommen.“

Die Erneuerung der Fahrbahndecke Ortsausgang Richtung Heckfeld wurde ebenfalls besprochen und in Aussicht gestellt. Bei der Haushaltsvorbesprechung war die Enttäuschung groß, denn keine der dem Ort wichtigen Maßnahmen wurde aufgenommen. „Mir ist wichtig darauf hinzuweisen“, so der Ortsvorsteher weiter, „dass Verwaltung und Gemeinderat darauf achten müssen, dass die kleinen Stadtteile nicht unter die Räder kommen zu Lasten der vielen Großinvestitionen in den großen Stadtteilen“.

Wichtige Zukunftsinvestitionen zur Stärkung des Fremdenverkehrsortes Beckstein und der ansässigen Gastronomie wären Stellplätze für Wohnmobile und den Bau einer Kneipp-Anlage. Beide Maßnahmen wären nach Auffassung der Kommunalpolitiker eine hervorragende Ergänzung nicht nur für den Ort, sondern auch für die Stadt Lauda-Königshofen und sollten deshalb zügig umgesetzt werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019