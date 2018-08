Frau bei Kollision leicht verletzt

Anzeige

Heckfeld.Aufgrund einer Kollision zwischen einem Ford und einem VW Polo ist es am Montag in Heckfeld zu einem Einsatz von Polizei und Rettungswagen gekommen. Ein 44-Jähriger befuhr die Schüpfer Straße von Heckfeld kommend in Richtung Oberschüpf/Beckstein und wollte rechts nach Oberschüpf abbiegen. Hier übersah er die Vorfahrt eines aus Richtung Oberschüpf kommenden VW Polo einer 23-Jährigen, die selbst offenbar zu weit links fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Die Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 13 000 Euro.