Frau überschlug sich mit ihrem Pkw

Lauda.Zu tief ins Glas geschaut hat eine 45-jährige Frau, die am Mittwochabend die Oberlaudaer Straße mit ihrem Ford entlang fuhr und vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung rechts von der Fahrbahn ab kam. Der Pkw der Frau überschlug sich und kam auf dem Dach zum liegen. Glücklicherweise zog sich die Frau keine Verletzungen zu und schädigte auch keinen anderen. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch und eine leicht lallende Aussprache bei der Frau. Ein durchgeführter Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von zirka einem Promille. Der Abend endete für die 45-Jährige in einem Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe. Für die Bergung ihres Fahrzeuges rückte die Freiwillige Feuerwehr von Lauda mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Die Frau muss nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen. pol

