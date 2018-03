Frederick Brütting spricht in Lauda

Anzeige

Lauda-Königshofen.„Was heißt Erneuerung der SPD im Ländlichen Raum?“ Um dieses für die Kreis-SPD so wichtige Thema kompetent zu diskutieren, kommt auf Initiative von Alexander Geuking, SPD-Ortsvereinsvorsitzender von Tauberbischofsheim, am Donnerstag, 8. März, der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Frederick Brütting, Bürgermeister von Heubach, nach Lauda in den Ratskeller zu einer Veranstaltung, um die Ortsvereine im Ländlichen Raum bei ihrem schwierigen Erneuerungsprozess zu unterstützen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zu dieser gemeinsamen Veranstaltung der SPD-Ortsvereine Boxberg– Ahorn, Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim sind auch interessierte Bürger willkommen.

Vor der gemeinsamen Veranstaltung der drei Ortsvereine treffen sich die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Lauda-Königshofen um 18.30 Uhr im gleichen Lokal um langjährige SPD-Mitglieder zu ehren.