Freibadgelände heimgesucht

Lauda.Unbekannte Täter überstiegen am Dienstag zwischen 18 und 23.45 Uhr einen Maschendrahtzaun und drangen auf das Gelände des Freibads in der Badstraße ein. Mit einem mitgebrachten Gaslötbrenner verschmorten sie den Ausgabeschacht eines in der Nähe des Kiosks aufgestellten Zigarettenautomaten.

Über ein WC-Fenster gelangten sie anschließend in den Bürotrakt und durchsuchten Lager- und

...