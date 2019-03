Freie Medien – aber sicher!

Oberlauda.„Wenn Sie ihren Kindern Schwimmen beibringen wollen, lernen Sie dies auch nicht auf hoher See mit einem einfachen Sprung ins eiskalte Wasser“, so die Lehrerin F. Häfner. Die Grundschule Oberlauda, eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Lauda, informierte die Eltern über die Bedeutung und mögliche Folgen von freien Medien.

Die Entwicklung der Medien hat sich in den letzten 30 Jahren seit der Einführung des Internets mehr als nur rasant entwickelt. Digitale Medien umgeben uns überall. Selbst Erwachsene können praktisch teilweise ohne ihr Handy nicht mehr auskommen. Keiner kann sich mehr dem Thema entziehen, aber durch sinnvolle Information und dem Dialog mit den eigenen Kindern bestmöglich den Weg mitbestimmen und aktiv begleiten.

Die Grundschule Oberlauda unterstützt dies durch offene Aufklärungsarbeit mit den Kids und den Eltern an der Basis. So wird durch die Medienerziehungsarbeit von F. Häfner und der gesamten Schule ein bestmöglicher Grundstein gelegt.

Es ist als Eltern wichtiger denn je, sich mit dem Einsatz und den schier unbegrenzten Möglichkeiten von Facebook und Co. zu beschäftigen. „Unsere Kinder wachsen mit den Themen auf und entwickeln sich automatisch mit. Schneller als man denkt, ist man hier als Erwachsener von Entwicklungen abgehängt und praktisch offline gegenüber den Tätigkeiten seiner eigenen Kindern“, so F. Häfner.

Sie gab als mögliche Hilfe die offene, vertrauensvolle und rechtzeitige Kommunikation mit dem eigenen Kind an die Hand. Nur, wenn zwischen Eltern und Kind ein offenes Vertrauensverhältnis besteht und gepflegt wird, kommen die Kids auch mit möglichen Mobbing-Attacken auf die Eltern rechtzeitig zu. So können mögliche psychische Folgen für das Kind bestmöglich noch verhindert werden.

Früher gab es auf dem Schulhof auch schon Mobbing, auch wenn es damals so noch keiner nannte. Früher war auch nicht alles besser. Aber heutzutage schlägt Cyber-Mobbing im anonymen Internet nochmal ein ganz anderes Kapitel auf.

Teilweise sehen die Kids keinen Ausweg mehr und es kommt zu kaum vorstellbaren Tragödien beziehungsweise unbekannten psychischen Spätfolgen.

Das Aufzeigen von Möglichkeiten und Folgen des Internets machte die Eltern teilweise sprachlos und mehr als nur nachdenklich, was da alles passieren kann.

Jeder Personaler im Berufsleben googelt erstmal nach dem Namen seines Bewerbers und potentiellen Mitarbeiters oder Auszubildenden im Internet.

Da findet er Bilder und Tatsachen, die seine Entscheidung beeinflussen und das Internet vergisst auch in Zukunft nichts. „So kann ich durch unvorsichtiges Handeln heute schon unbewusst meinen späteren beruflichen Weg selbst verbauen“, so Häfner. Dass die neuen Medien neben all den Gefahren auch positive Seiten haben, wird an der schulischen Arbeit mit den 2018 angeschafften iPads an der Grundschule Oberlauda verdeutlicht.

Das Kollegium macht sich die technische Unterstützung für die klassische schulische Ausbildung zunutze. So haben die Kids einen eigenen Vorstellungsfilm ihrer Schule selbst gedreht und geschnitten. Weiter wurde ein eigenes Zeichentrick-Video gemeinsam erstellt und bei einem Wettbewerb eingereicht.

Die Kinder fiebern dem Ergebnis ihrer Teilnahme noch gespannt entgegen.

Die aufgezeigten praktischen Hilfestellungen sind ein Anfang für den gemeinsamen Weg der Eltern mit der Grundschule Oberlauda. Die „Schule im Grünen“ mit überschaubaren Schülerzahlen bietet als Übergang vom Kindergarten zur Weiterführenden-Schule eine optimale Möglichkeit zur Entwicklung der Kinder.

Das Feedback zum Themenabend war so beeindruckend, dass es im neuen Schuljahr einen weiteren Vortrag zu dem sinnvollen Einsatz von Medien für die Eltern geben soll. stevo

