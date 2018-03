Freie Plätze in Kindergärten sind zur Zeit rar

Anzeige

Baumeister gab dabei auch einen Überblick über die aktuelle Belegungssituation der Kindergarten- und Krippenplätze in den Kindergären von Lauda-Königshofen.

Im katholischen Kindergarten Oberbalbach gibt es momentan eine altersgemischte VÖ-Gruppe (Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit bis Schuleintritt) mit 22 Plätzen. Die Gruppe sei gut ausgelastet. Der Kindergarten ist behindertengerecht, inzwischen steht jedoch ein Gruppenraum leer. Die Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH will nun dort einen Raum mieten und eine integrative Kindergartengruppe installieren.

Auch die Auslastung im katholischen Kindergarten Untebalbach ist sowohl im Kindergarten- als auch im Krippenbereich hoch. Dort gibt es momentan eine VÖ-Gruppe, eine Mischgruppe und eine Krippengruppe mit zehn Plätzen.

Im katholischen Kindergarten Oberlauda gibt es zwei altersgemischte Gruppen (Regelgruppe und VÖ-Gruppe). Die Auslastung ist im Vergleich zu den anderen Kindergärten nicht so hoch. Zum 1. August werden voraussichtlich 28 von 46 Plätzen belegt sein. Im U3-Bereich zeigt sich eine hohe Auslastung.

Im katholischen Kindergarten Königshofen gibt es drei verschiedene Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen. Die Auslastung ist im Kindergartenbereich hoch. Zum Ende des Kindegartenjahres 2017/2018 wird es, nach heutigem Stand, zu einer „Überbelegung“ von drei Plätzen kommen. Im Krippenbereich ist die Auslastung, im Vergleich zum Kindergartenbereich, nicht so hoch. Zum Ende des jetzigen Kindergartenjahres wird es voraussichtlich noch fünf freie Plätze geben.

Im katholischen Kindergarten Gerlachsheim gibt es zwei Kindergartengruppen (VÖ- und Mischgruppe) sowie eine Krippengruppe. Die Kindergarten- und die Krippengruppe sind voll.

Im katholischen Kindergarten St. Josef Lauda gibt es zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe. Alle Gruppen sind nahezu voll. Nach heutigem Stand wären rechnerisch zum Ende des Kindergartenjahres 2017/2018 noch ein Platz im Ü3-Bereich frei.

Im katholischen Kindergarten St. Marien gibt es vier altersgemischte Mischgruppen und zwei Krippengruppen. Im Kindergartenbereich sind alle Plätze zum Ende des jetzigen Kindergartenjahres belegt, sogar überbelegt. Im Krippenbereich gibt es voraussichtlich noch wenige freie Plätze.

Im evangelischen Kindergarten in Lauda gibt es drei altersgemischte VÖ-Gruppen. Alle Gruppen sind voll. Wie Sabine Baumeister anfügte, müssten in den Kindergärten in Lauda und in Gerlachsheim bestehende Räumlichkeiten umgenutzt werden. Momentan würden verschiedene Alternativen auf ihre bauliche Realisierung geprüft.

Da die Kinderkrippen im Stadtgebiet um 14 Uhr, in Unterbalbach um 15 Uhr, schließen, riet sie Eltern, die darüber hinaus eine Betreuung ihrer Kinder wünschten, Kontakt mit dem Tageselternverein aufzunehmen. Tagesmütter würden die Kinder dann im Kindergarten abholen.

Stadträtin Jutta Steinmetz-Thees (SPD/Freie Bürger) kritisierte die Öffnungszeiten der Krippen, die sich häufig mit den Arbeitszeiten von Eltern nicht vertragen. „Wir hängen hinten an, denn in anderen Ländern gibt es Öffnungszeiten von bis zu zwölf Stunden.“

Steinmetz-Thees forderte ein Gespräch mit der katholischen Verrechnungsstelle in Tauberbischofsheim, um flexiblere Öffnungszeiten zu erreichen sowie gleichzeitig auch die Schaffung einer zentralen Anmeldestelle.

Karl Höfling (Freie Bürgerliste) machte sich für eine inklusive Gruppe stark. „Da dürfen auch Kinder ohne Behinderung hin“, ergänzte er.

Einstimmig ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, mit der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde Verhandlungen über die Neueinrichtung je einer Kindergarten- und einer Krippengruppe in Lauda oder Gerlachsheim aufzunehmen.

