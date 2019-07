Freies Wlan in Unterbalbach

Jetzt auch in Unterbalbach: Die Stadtverwaltung Lauda-Königshofen hat dort einen Wlan-Hotspot installiert.

Unterbalbach. Gemütlich im Freien sitzen, die nächsten Freizeiterlebnisse in Lauda-Königshofen planen, WhatsApp-Nachrichten beantworten und über empfangene Videos schmunzeln: Das und vieles ist ab sofort auch in Unterbalbach möglich.

Die Stadt Lauda-Königshofen hat einen weiteren Fortschritt beim Ausbau einer modernen Netzinfrastruktur gemacht. Mittlerweile ist der Breitbandausbau im Stadtgebiet – ein Projekt des Landkreises in Kooperation mit der Stadtverwaltung – nahezu vollständig abgeschlossen. Nun geht es mit der Realisierung weiterer Wlan-Standorte weiter. Ab sofort gibt es auch in Unterbalbach einen öffentlichen Internetzugang.

Rund um das Stadtteilzentrum – besser bekannt als „Altes Rathaus“ – kann man künftig bequem im Internet surfen, auch wenn das Datenvolumen bereits aufgebraucht ist. Auch das Senden und Empfangen von E-Mails ist dort einfach und kostenlos möglich. Der so genannte offene Wlan-Hotspot ermöglicht, unentgeltlich eine Internetverbindung mit einem Smartphone oder Tablet herzustellen. Zu den weiteren Plätzen, an denen es buchstäblich „funkt“, zählt zum Beispiel der Bereich rund um das Alte Rathaus und den Marktplatz in Lauda, das Terrassenfreibad oder der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus in der Josef-Schmitt-Straße.

Auch Oberbalbach ist seit Ende des letzten Jahres dabei: Das dortige Bürgerhaus, das unter anderem den beliebten Jugendtreff beherbergt und zu einer stark frequentierten Anlaufstelle für die Einwohner des Stadtteils zählt, ist seitdem an das freie WLAN angebunden (wir berichteten).

Dank an IT für Installation

Eine kleine Tafel mit der Aufschrift „Hier funkt’s“ weist in Unterbalbach – sowie an allen anderen Zugangspunkten – auf das Angebot hin. Ortsvorsteher Andreas Buchmann freut sich, dass Unterbalbach nun auch einen offenen Zugang erhalten hat und bedankt sich bei den Kollegen der IT für die Installation. Auch nach den Feierlichkeiten zum 800. Dorfjubiläum am vergangenen Wochenende bleibt Unterbalbach also weiterhin ein moderner Ort, der immer wieder etwas Neues zu bieten hat.

Die Wlan-Hotspots: Königshofen, Stadtteilzentrum, Lauda, Rund um das Alte Rathaus und um den Marktplatz, Lauda, Terrassenfreibad, Lauda, Hallenbad mit Sauna, Lauda, Bürgertreff Mehrgenerationenhaus in der Josef-Schmitt-Straße, Oberbalbach, Bürgerhaus, Unterbalbach, Stadtteilzentrum (Altes Rathaus).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019