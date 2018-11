Freiwillige willkommen

Lauda-Königshofen.Die Malteser starten ihr Projekt „Herzenswunsch-Krankenwagen“ in Lauda-Königshofen. Hierzu werden Helfer gesucht, am Mittwoch, 14. November, um 18.30 Uhr findet ein Informationsabend in der Dienststelle Messelhausen.

Das Projekt: Schwerkranken Menschen sollen letzte Wünsche erfüllt werden: Noch einmal bei einer Familienfeier dabei sein, mit dem Ehepartner ein Konzert besuchen oder ein paar schöne Stunden im geliebten Garten verbringen: Träume und Wünsche bekommen eine ganz andere Dimension, wenn Menschen wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben.

Spezielle Fahrzeuge

Mit dem „Herzenswunsch-Krankenwagen“ erfüllen die Malteser den Betroffenen diese Wünsche und bringen schwerkranke Menschen an einen Ort ihrer Wahl. Hierzu stehen für Krankentransporte ausgerüstete Fahrzeuge zur Verfügung, speziell ausgebildete ehrenamtliche Malteser begleiten diese Fahrt. Das Angebot ist kostenfrei. Der „Herzenswunsch-Krankenwagen“ wird komplett aus Spenden finanziert und lebt vom ehrenamtlichen Engagement der beteiligten Malteser.

Der „Herzenswunsch Krankenwagen“ verfolgt folgende Ziele.

Schwerkranken Menschen einen oftmals letzten Wunsch erfüllen.

Angehörigen bei der Erfüllung eines letzten Wunsches eine Unterstützung sein.

In der Gesellschaft das Bewusstsein für das Begleiten von schwerkranken Menschen wecken und auf „Krankheit und Sterben“ aufmerksam machen.

Einen Mehrwert für die Stadt Lauda-Königshofen im Bereich des sozialen Engagements für die Zukunft etablieren.

Den christlichen Gedanken der Nächstenliebe und Hilfe weitertragen. Der „Herzenswunsch-Krankenwagen“ richtet sich an alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht und ethnischer/religiöser Zugehörigkeit, die an einer lebensverkürzenden Erkrankung leiden, in einer Hospizeinrichtung, einer stationären Einrichtung leben oder durch einen Ambulanten Pflegedienst zuhause versorgt werden, eventuell im Rollstuhl transportiert werden müssen.

Transport-Möglichkeit

Die Malteser Lauda-Königshofen koordinieren das Angebot und klären gemeinsam mit den Gästen bzw. deren Angehörigen sowie mit den stationären Hospizen/Einrichtungen, den behandelnden Ärzten die Rahmenbedingungen ab.

Wer kann mitmachen und was ist erforderlich? Jedes Malteser-Mitglied (auch die, die es noch werden wollen oder einfach mit Herz dabei sein möchten) über 18 Jahre mit Interesse an dieser emotionalen Thematik. Mindestens ein Erste-Hilfe-Kurs, der bei den Maltesern erworben werden kann, aufbauend hinzukommt noch eine Schulung mit sechs Stunden (dies wird durch die Malteser finanziell getragen). Wenn möglich, eine gültige Fahrerlaubnis sowie eine Einweisung in das Malteser-Fahrzeug ist erforderlich.

Anmeldung/Kontakt: Malteser Hilfsdienst Lauda-Königshofen, Christiane Versbach, Freiherr-von-Zobelstraße 39, 97922 Lauda-Königshofen, Telefon 0170/4096133, E-Mail: Chrisi244@gmx.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018