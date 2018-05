Freude über Qualitätssiegel

Anzeige

„Toll, dass unser Engagement für die Seniorinnen und Senioren in unserem Verein belohnt wird und wir einer der 40 Vereine in Baden sind, die dieses Zertifikat erhalten“, freute sich Waltraud Grünewald, Vorsitzende über die Auszeichnung.

„Gymwelt“

Wie die Verantwortlichen weiter eklärt haben, hat der Turnverein Königshofen seit 2015 alle fitness-, gesundheits- und freizeitsportlich orientierten Angebote unter dem Begriff „Gymwelt“ zusammengefasst. Diese Marke des Badischen Turner-Bundes dient bereits als eine Art Qualitätssiegel.

Viele der unter diesem Oberbegriff eingeordneten Angebote eignen sich auch für Senioren. Im Bereich Gymnastik sind das die Frauengymnastik am Mittwochabend, die Gymnastik am Vormittag „Fit bis ins hohe Alter“ sowie die Männergruppe 55plus am Dienstagabend. Wer sich gerne an der Luft bewegt, nimmt an den monatlichen Wanderungen teil oder besucht den Walking-Treff am Montagabend.

Weitere Informationen gibt es unter www.turnverein-koenigshofen.de im Internet oder bei den Übungsleitern. tv

