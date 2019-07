Frischer Wind mit neuen Stücken

OBERLAUDA.Die Gemeinschaft der Musikkapellen Oberlauda und Messelhausen hat mal wieder gezeigt, was sie zu bieten hat. Das hervorragende Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit der Kapellen unter der neuen Leitung von Luk Murphy hat bei einem gemeinsamen Konzert ein begeistertes Publikum hinterlassen. Frischer Wind, in Form von internationalen Stücken, anmoderiert von Robert Bonfig, fachte die Zuschauer an, die trotz Rekordtemperaturen zahlreich erschienen waren.

Der Klassiker „Wir grüßen mit Musik“ von Siegfried Rundel stimmte fulminant in den musikalischen Abend ein, während Stücke wie „Kansas“ und „Mary Poppins Selection“ mit ihren Melodien herausragten. Die Welt von Hollywood wurde ebenfalls besucht, als die Kapellen den Walzer „And The Waltz Goes On“ vorführte, der von Schauspieler Sir Anthony Hopkins komponiert wurde.

Einzelne Musiker hatten auch die Möglichkeit, ihr Können solistisch unter Beweis zu stellen. Das Stück „Concerto de Aranjuez mon amour“ von Joachin Rodrigo bot die perfekte Gelegenheit für Maximilian Mohr, mit seiner Trompete das Publikum zu berühren.

Gesanglich unterstütze June Weber das Blasorchester während „Gabriellas Song“, einem Stück aus dem Film ‘Wie im Himmel’, wo sie engelsgleich von Freiheit und Selbstbestimmung sang. „Share my Yoke“, ein christlicher Titel über geteiltes Leid, wurde ebenfalls von June Webers Gesang verstärkt.

Der Hörgenuss bewies, dass sich die wochenlange und meist schweißtreibende Probearbeit bezahlt gemacht hatte.

Voran dem ausgeglichenen Mix aus traditionellen und modernen Titeln begrüßte Maximilian Mohr vom Vorstand der Musikkapelle Oberlauda charmant die Zuschauer, während der Vorstand der Musikkapelle Messelhausen, Thorsten Kuhn, sich bei allen Helfern und bei Dirigent Luk Murphy mit einem kleinen Präsent bedankte.

Der Applaus am Ende des Konzerts war ohrenbetäubend und forderte eine Zugabe - die „Heidrun Polka“ – welche die bereits hervorragende Stimmung der Zuschauer noch einmal verstärkte, so dass das Blasorchester eine zweite Zugabe zum Besten gab: die Badner Hymne „Hoch Badnerland.“

Der Abend endete für alle Musiker und Zuschauer singend, mit hervorragenden Eindrücken und einem gespannten Warten auf das nächste Konzert beider Musikkapellen Oberlauda und Messelhausen unter der Leitung von Luk Murphy.

