Frischholz erzielt viel höhere Preise

Deubach.Auf Initiative des Ortschaftsrats informierte Förster Ulrich Stier wieder im gut besuchten Deubacher Schützenhaus über aktuelle Themen des Waldbaus und der Holzwirtschaft.

Zuerst ging er auf den Holzmarkt ein, der durch das große Angebot an Sturm- und Käferholz weiterhin unter Druck sei. Die Besucher erhielten Informationen zu den aktuellen Preisen von Laub- und Nadelholz, sowie zu den Anmeldeterminen. Die Nachfrage nach Kurzholz in einer Länge bis fünf Metern und 25 bis 30 Zentimeter Dicke sei weiterhin gegeben. Frischholz erziele zudem wesentlich höhere Preise als Käferholz. Es lohne sich also, die Rinde gefällter Käferbäume zu entfernen und zu verbrennen. In einem sauber bewirtschafteten Wald würden sich Borkenkäfer und Kupferstecher nachweislich weniger stark ausbreiten.

Ulrich Stier belegte mit Zahlen, dass sich die beiden Schädlinge, begünstigt durch die steigende Temperatur und die kurze Entwicklungszeit vom Ei zum Imago, explosionsartig vermehren können und zeigte mit Bildern die unterschiedlichen Schadbilder von Borkenkäfer und seinem kleineren „Bruder“, dem Kupferstecher. Anschließend warnte er auch, die ersten Zeichen des Eschentriebsterbens ernst zu nehmen und gab Tipps zur Holzernte.

Er riet, bei der Fichte rotkerniges Holz vom Stamm abzusägen, um Preisabschlägen vorzubeugen. Die Polter sollten so angelegt sein, dass der Förster das Holz von beiden Seiten vermessen kann. Dabei sei es für die Abfuhr von Vorteil, wenn sich die Privatwaldbesitzer absprächen und die Stämme nebeneinander lagerten. Die Stämme sollen idealerweise nahe einer Straße liegen.

Gefragt nach der Neuanpflanzung riet er, bis zum zeitigen Frühjahr zu warten, und erst im März wegen Jungpflanzen auf ihn zuzukommen. Nur mit der erhofften Winterfeuchtigkeit hätten die Setzlinge ausreichende Startbedingungen.

